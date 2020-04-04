«Как человек не очень»: Шишкова ответила Боне на критику своей внешности

Модель Алена Шишкова спустя пару дней ответила Виктории Боне на критику своей внешности. Ранее экс-участница «Дома-2» имела неосторожность заявить, что не может узнать в сегодняшней девушке ту очаровательную девчонку, которая была несколько лет назад. По мнению Виктории, с возрастом Алена стала выглядеть хуже, и тому есть вполне конкретные объяснения.

Шишкова стерпеть таких высказываний не смогла. На личной странице в Instagram она схожим образом прошлась по внешности Бони и заявила, что женщина, которая неоднократно прибегала к услугам хирурга, не может критиковать особенности других. К тому же, человек, которого всерьез тревожит чья-то внешность, явно не отличается образцовым характером.

«Это свидетельствует о нарушениях психики… если при этом она проходится по чьей-то внешности, руководствуясь неудачной фоткой, это свидетельствует о том, что она и как человек не очень…» — отметила она.

Шишкова также намекнула, что в случае возможного повторения ситуации может подать на обидчика в суд.