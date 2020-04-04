«Отправили 600 приглашений»: у актрисы Орловой, сыгравшей Началову, сорвалась свадьба из-за коронавируса

Актриса Марина Орлова, сыгравшая Юлию Началову в фильме «Утренняя звезда», вынуждена была отменить свадьбу из-за коронавируса. Журналистам девушка рассказала, что она и ее супруг долго готовились к бракосочетанию, которое было назначено на 4 апреля, однако пандемия спутала все планы.

После того, как Гера (будущий муж Марины) преподнес ей кольцо, перед невестой и женихом встал вопрос, на какое число назначить торжественное событие. Чтобы получить на него ответ, Орлова даже обратилась к астрологу – специалист посоветовал ноябрь. Орлова же подумала, что ноябрь – не самый подходящий месяц из-за климата, да и ждать долго.

«Мы подали заявление в ЗАГС. И нам назначили дату регистрации брака на 4 апреля. Придумали красивую, небанальную свадьбу. Для торжества уже выбрали и оплатили романтическую площадку на крыше башни «Москва-Сити», — передает ее слова «Комсомольская правда».

Актриса рассчитывала устроить пышное торжество. Она разослала своим друзьям несколько сотен приглашений, большая часть из них была подтверждена. Теперь же многие зарубежные товарищи Орловой просто не могут посетить мероприятие.

«Мы отправили 600 приглашений по всему миру. Потом волна коронавируса накрыла Европу, а затем и весь мир попал на карантин. Ранее, еще до карантина, я заказала свадебное платье в Италии. Прилетала в Рим на примерку 20 февраля, как раз перед тем, как все это началось. Теперь оно сюда не долетит, как, собственно, и гости», — поделилась переживаниями она.

Сейчас знаменитость с нетерпением ждет, когда ситуация разрешится. Чтобы сделать свой вклад, и Марина, и Гера решили побыть волонтерами – молодые люди разносят еду и лекарства пенсионерам.