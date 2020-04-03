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«Вымолит прощение»: Рудковская верит в воссоединение Самойловой и Джигана

Продюсер изъявила желание лично пообщаться с Устименко, чтобы услышать его версию происходящего в семье.

«Вымолит прощение»: Рудковская верит в воссоединение Самойловой и Джигана
Яна Рудковская/Фото: https://www.instagram.com/p/B-FQOskoJNV/

Яна Рудковская верит в воссоединение Оксаны Самойловой и Джигана. Напомним, во вторник, 31 марта, модель огорошила общественность заявлением, что намерена развестись с супругом после 10 лет брака. Тогда многодетная мать заявила, что Устименко изменял ей, а все годы совместной жизни были для нее адом.

Продюсер Димы Билана изначально придерживалась мысли, что расставание одной из самых примерных пар Instagram на самом деле является пиар-ходом. Позже Рудковская связалась с Самойловой по телефону. В откровенном разговоре Оксана подтвердила Яне, что намерена оформлять документы. Сейчас знаменитость лелеет надежду, что супруги смогут простить друг друга и сойдутся, к тому же, им еще предстоит воспитать трех дочерей и сына.

Алене Жигаловой в прямом эфире от Super Рудковская растолковала, что со своей стороны намерена поговорить с Джиганом, чтобы услышать его позицию. Музыкант вот уже четвертые сутки не комментирует ситуацию.

«Верю, что он вымолит прощение у Оксаны и докажет, что является хорошим мужем и отцом. А она его простит. Что касается измен, то тут слова преувеличены», — высказалась она.

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