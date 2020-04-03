«Как это развидеть?»: Воля примерил на себя платье Утяшевой и взорвал соцсети

Резидент Comedy Club Павел Воля примерил на себя платье жены и взорвал соцсети. Знаменитые супруги приняли участие во флешмобе, который запустила в TikTok Дженнифер Лопес совместно с мужем Алексом Родригесом. Его суть заключалась в том, что сначала мужчина и женщина должны станцевать под выбранную ими музыку в привычных для себя образах, а затем по щелчку пальцев обязаны обменяться одеждой.

Своим взглядом на флешмоб ранее поделились Иван Ургант с Надеждой Бабкиной, а также Дима Билан и Клава Кока. В последнем случае многие фолловеры задавались вопросом: как артисту удалось втиснуться в миниатюрный наряд певицы. Комик решил своим примером доказать, что платье Ляйсан, как и Билану, придется ему впору.

А чтобы произвести нужное впечатление окончательно и бесповоротно, Воля даже станцевал на высоких каблуках. За короткий промежуток времени Павлу удалось пластично развернуться вокруг своей оси. В конце ролика комик едва не потерял равновесие, чем вызвал смех супруги.

«Боже мой, это нечто», «Как мне теперь это развидеть?», «Похож на птеродактиля», «Павел, вы должны были родиться женщиной», «Реакция кошки, грация картошки», «А на бис сможете?», «Что Ляйсан пообещала Павлу, раз он на это согласился?» — делились впечатлениями люди.

Всего за пару часов ролик набрал свыше 3 тысяч лайков и 61 комментарий.