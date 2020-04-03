«Все нормально»: Наталья Ветлицкая сообщила о своем выздоровлении

В личном аккаунте в Инстаграм звезда 90-х Наталья Ветлицкая сообщала радостную новость – она полностью оправилась от болезни. На плохое самочувствие жаловаться звезда начала две недели назад, позже появилось улучшение, но спустя неделю стало хуже – она обратилась в испанскую клинику с сильным кашлем.

«Как пена булькает там. Я пыталась набрать воздух, чтобы прокашляться, но у меня было такое ощущение, что мне некуда набирать воздух», — описывала Ветлицкая свои ощущения.

Врачи отправили пациентку на домашнее лечение, не исключив при этом коронавирусную инфекцию и вот, спустя две недели с момента первых симптомов Ветлицкая сообщила, что здорова.

«Все нормально, я выздоровела, все в порядке» — сообщила звезда. И рассказала, как проходит в Испании карантин: «Обстановка у нас – военные джипы, у нас бронетранспортеры ездят по улицам мониторят. На улицах почти никого нет, но в магазин можно выехать».

На 3 апреля вторая Родина Ветлицкой Испания обогнала по числу заболевших CoViD-19 лидировавшую долгое время Италию. В настоящее время там зарегистрировано почти 120 тысяч случаев.