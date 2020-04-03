«Для кого нарядилась?»: Анфиса Чехова заинтриговала откровенным снимком в нижнем белье

Анфиса Чехова заинтриговала своих поклонников откровенным снимком в нижнем белье. 42-летняя телеведущая не стесняется лишний раз демонстрировать свои формы в личном микроблоге в Instagram, однако последний кадр заставил фолловеров всерьез задуматься.

Для фотографии Анфиса примерила на себя кружевной черно-белый лиф и трусики в тон с ажурными вставками. Чтобы образ не смотрелся вульгарно, Чехова набросила на себя шелковый халат.

Телеведущая напомнила женщинам, что многие мужчины по своей натуре являются визуалами, в связи с чем их нужно регулярно баловать красивыми нарядами. Уставшие же от быта дамы все чаще отказываются от платьев и пеньюаров в пользу футболок и штанов.

больше по теме Анфиса Чехова сверкнула пышными формами в нижнем белье и чулках Телеведущая опубликовала пикантное видео, снятое дома.

«Мое предложение на это время самоизоляции, назло вирусу и хмурым временам, начать дефилировать по квартире в красивом нижнем белье!», — призвала наряжаться она.

Фолловеры, впрочем, озадачились вопросом, для кого нарядилась сама Чехова. Некоторые припомнили, что единственный мужчина в доме, о котором им известно – это сын Соломон.

«Для кого нарядилась?», «Анфиса, у вас появился мужчина?», «При сыне не стыдно так ходить?», «Кто это красивое нижнее белье с вас снимет?», «А кто вас в таком виде фотографировал?», — засыпали они знаменитость вопросами. Сама Анфиса отвечать на вопросы страждущих не спешит. «Все вам расскажи», — сказала, как отрезала, она.