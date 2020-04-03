Понимать и принимать: Наталья Водянова рассказала об акции в поддержку людей с аутизмом

Модель и основатель фонда «Обнаженные сердца» объявила о старте кампании по информированию об этой особенности развития.

На своей странице в «Инстаграм» супермодель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова напомнила подписчикам, что апрель является месяцем, когда слово «аутизм» звучит повсеместно намного чаще, чем обычно. Дело в том, что 2 апреля во всем мире считается днем распространения информации об этой особенности развития.

Это, по словам знаменитости, необходимо для того, чтобы как можно больше людей знали, что на самом деле кроется за этим словом. Ведь, несмотря на распространенность расстройств аутистического спектра, мало кто действительно знает их суть. И звезде тоже пришлось столкнуться с непониманием общества.

«Моя семья об этом нарушении знает не понаслышке — моя младшая сестра Оксана родилась с аутизмом, причем в то время, когда этого слова даже никто не слышал», — напомнила модель.

Звезда призвала фолловеров и всех неравнодушных принять участие в мероприятиях, которые фонд «Обнаженные сердца» будет проводить в течение всего апреля в рамках акции «Аутизм. Понимать и принимать».

Например, на Яндекс.Коллекциях будет представлена фотовыставка «Один день из жизни семьи, воспитывающей ребенка с аутизмом», посетить которую может любой. А на Яндекс.Кью появятся ответы на самые популярные запросы пользователей об аутизме от экспертов фонда «Обнаженные сердца».

Чем больше знаний будет иметь современное общество о расстройствах аутистического спектра, тем более понимающим и принимающим оно станет для «особенных» детей.