Звездные «тимуровцы»: артисты помогают пожилым людям с покупкой продуктов

Музыкальный телеканал «Муз-ТВ» покажет, как российские знаменитости включились в акцию по поддержке земляков.

В эфире «Муз-ТВ» в программе «PRO-новости» знаменитые музыканты Нюша, Митя Фомин и певица NaZima собственным примером покажут, как важно протянуть руку помощи тем, кто в ней сейчас особенно сильно нуждается.

Речь идет о пожилых земляках – людях, которые в период пандемии коронавируса находятся в группе риска. Им запрещено покидать свои дома, поэтому многие из них оказались лишены элементарной возможности приобретать продукты и товары первой необходимости.

Вооружившись антисептиками, средствами защиты и хорошим настроением, звезды лично совершают покупки и везут их старикам.

Естественно, соблюдая все меры предосторожности: держат дистанцию, бесконтактно передают покупки, не входят в жилье. И каждому напоминают: сейчас оставаться дома пожилым людям жизненно необходимо.