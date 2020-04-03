«Не поверил бы»: Владимир Кристовский стал отцом в шестой раз

44-летний солист группы Uma2rmaH Владимир Кристовский на своей странице в «Инстаграм» сообщил радостную новость: он стал отцом в шестой раз. Третьего апреля в его большой семье появилась девочка, пятая по счету, которую счастливые родители назвали Теей. Певец поделился с поклонниками первыми снимками с новорожденной малышкой на руках.

«Всего значит шесть детей теперь у меня! Кто бы мне сказал, не поверил бы ни за что! Мама Ольга Пилевская чувствует себя хорошо», — прокомментировал свой снимок Кристовский.

Молодых родителей усыпали поздравлениями. В числе первых звезду поздравили брат Сергей Кристовский, актеры Надежда Михалкова, Максим Виторган и Камиль Ларин, телеведущий Оскар Кучера, а также коллега по музыкальному цеху Владимир Пресняков-младший.

В браке с Ольгой Пилевской у Кристовского это второй ребенок – она родила ему единственного сына Федора в 2016 году. А с первой женой, Валерией, у музыканта появились исключительно девочки — Ясмин, Станислава, Мия и Ума.