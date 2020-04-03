«Уши горели огнем»: Анастасии Уколовой пришлось нецензурно выражаться в «Полицейском с Рублевки»

В долгожданном новом сезоне сериала «Полицейский с Рублевки» полковник Яковлев будет ковать из молодежи настоящих профессионалов – он возглавит полицейскую академию. Среди молодняка и юная Ксю, которую сыграла Анастасия Уколова. По сюжету девушка является вокалисткой рок-группы. Это довольно своеобразная по характеру, свободолюбивая матерщинница, которая стала курсантом академии. Актриса призналась: ей впервые за карьеру пришлось нецензурно выражаться на камеру.

«Это был первый случай в моей жизни, когда мне в кадре приходится ругаться матом и так выражаться. На площадке иногда уши горели огнем, и мне было немного некомфортно. Но это интересный опыт, определенный уровень свободы в кадре, когда ты можешь так органично выразиться», — призналась девушка порталу Teleprogramma.pro.

Однако, обесцененную лексику из уст юной Ксю смогут услышать зрители на платформе Premier, где установлен ценз 18+. А вот в эфире ТНТ состоится премьера выйдет, естественно, цензурированная версия.

Напомним, в новом сезоне все персонажи будут сотрудниками академии, даже Алиса Рыбкина. Ей чуть ли не единственной не все равно на работу, и девушка, забыв про личную жизнь, с головой ушла в воспитание подрастающего поколения полицейских в Барвихе.