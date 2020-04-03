Мошенники сделали Ольгу Орлову шире с помощью фоторедактора

В Сети появилась реклама «чудо-средства» для похудения со звездой «до и после».

Певица и телеведущая Ольга Орлова разразилась в Instagram гневным постом. Поводом для него стало множество сообщений, которые 42-летняя артистка получила в социальных сетях. В них поклонники просили рассказать про ее «чудо-похудение», о котором они узнали в различных рекламных аккаунтах. Согласно информации оттуда, звезда пила некие препараты, которые позволили ей невероятно похудеть.

«Это развод и вранье! — заявила Орлова, не стесняясь в выражениях. — Вас жестко обманывают, когда публикуют фото звезд типа «до и после», причем фотошопят фото «до», делая звезду шире! Никакие 10 кг за две недели вы никогда не скинете, это все обман!».

При этом Ольга опубликовала скриншот одного такого объявления со своим участием, в котором она была изображена «расширенной» до якобы использования чудо-средства.

Певица в очередной раз отметила, что все достоверные советы артисты делают в своих личных аккаунтах, а не где-либо еще. Орлова призвала своих поклонников не покупать «фуфло» у мошенников и не вредить своему организму.