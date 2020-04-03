«Мы с Жориным решили не сажать»: Лолита не будет подключать полицию к разборкам с пятым мужем

Певица откровенно заявила, что не хочет брать грех на душу и отправлять Иванова за решетку.

Певица Лолита отказалась подключать полицию к разборкам с пятым мужем – тренером по сквошу Дмитрием Ивановым.

В передаче «А поговорить?» артистка отметила, что у нее и у ее адвоката Сергея Жорина имеются доказательства противоправных действий спортсмена, после которых он с наибольшей долей вероятности окажется в тюрьме. Поскольку Иванов, по мнению Лолиты, является человеком слабым, то в неволе ему будет тяжело. Милявская не хочет быть ответственной за чужую поломанную судьбу.

«Мы с Жориным приняли решение не сажать. Он настолько слабый, что за секунду будет девочкой в тюрьме. Брать на себя грех я не хочу. Со своей стороны я просто сделала все, чтобы человек понял… Хотя нет, он не поймет», — поделилась своими соображениями она.

Милявская также акцентировала внимание: с момента подачи заявления на расторжение брака с Ивановым она больше ни разу с ним не общалась. Контакт Лолита налаживать не хочет, не наблюдается этого желания и у Дмитрия.

«Это не моя месть. Это обычное желание аннулировать брак. И да, я с ним не разговаривала с тех пор. Сразу заблокировала, и все. Таких людей для меня нет. Он для меня умер сразу!» — высказалась она.

Милявская подчеркнула: конечно же, она видела, с кем жила все эти годы. Главной движущей силой в браке с Ивановым Лолита называет страх одиночества.