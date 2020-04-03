«Не для личного употребления»: Лолита вспомнила, как нашла в доме партию наркотиков экс-супруга

56-летняя певица Лолита рассказала журналистам историю, как нашла в собственном доме большую партию наркотиков, предположительно принадлежавшую ее пятому супругу Дмитрию Иванову.

В интервью Ирине Шихман певица поведала, что после расставания с тренером по сквошу решила поступить «по-женски» и взялась за уборку в шкафах. В одном из ящиков Милявская внезапно обнаружила внушительную закладку с запрещенными веществами и набор сим-карт.

«Я рукой в этот ящик, а это наркотики. Настоящие! Явно не для личного употребления. Сказать, что он употреблял, я не могу. Позвонила Сереже Жорину, сфотографировала, он мне подтвердил, что это наркотик. Достаточно серьезный», — вспомнила она.

Лолита вызвала к себе домой полицейских, чтобы зафиксировать «находку». Правоохранители прибыли, осмотрели место преступления, а затем посоветовали артистке оставить все на прежнем месте, чтобы после Нового года вещдоки забрать.