«Хочу одним тобою жить»: Бузова в новом клипе показала поцелуй Собчак с мужем

3 апреля певица Ольга Бузова выпустила актуальный для карантина клип «Давай останемся дома». Артистка сняла его в паре со своим возлюбленным — блогером Давой. И, как сейчас модно у представителей шоу-бизнеса, для съемок звезды не выходили на улицу — ограничились тем, что смогли снять в домашних условиях. Именно поэтому сама Бузова запечатлена не в новом провокационном наряде, а в пижаме и клетчатой рубашке.

Певица попросила присоединиться к проекту и других коллег-артистов. В клипе мы видим домашние посиделки Филиппа Кирокорова, Сосо Павлиашвили, Андрея Малахова, Михаила Галустяна, Екатерины Варнавы и многих других звезд. Ксения Собчак прислала видеокадры, как она романтично целуется с супругом Константином Богомоловым. Певец Сергей Жуков показал, как готовит вкусняшки со своими детьми. А актер Андрей Гайдулян устроил переодевания со своей возлюбленной.

Но если вам интересна именно жизнь Бузовой, то вы можете понаблюдать, как она чистит зубы, гладит одежду и обнимется с Давой в постели.

«И нам некуда бежать, некуда спешить. Я просто хочу одним тобою жить», — поет Ольга слова, которые действительно могут замотивировать влюбленные пары на самоизоляцию.

Интересно, что многие семейные пары, приславшие свои домашние видео для этого клипа, показывают, как они мило целуются в своей маленькой идиллии. Скорее всего, таков был запрос Бузовой, чтобы придать ее новому ролику правильное настроение.

Напомним, недавно Дава тоже поделился любовью с поклонниками — выпустил доброе видео о том, как он раздает гречку и туалетную бумагу на улице.