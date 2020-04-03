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Носите свою перчатку: Фредди Крюгер дал советы по борьбе с коронавирусом

Актер Роберт Инглунд пообщался с поклонниками в Twitter.

Носите свою перчатку: Фредди Крюгер дал советы по борьбе с коронавирусом
Актер Роберт Инглунд. Фото: Globallookpress

Знаменитости все чаще дают полезные советы для своих фанатов во время эпидемии коронавируса. Актер Роберт Инглунд, исполнитель роли обитателя кошмаров Фредди Крюгера, также не стал отступать от этой традиции и записал видеоролик в своем официальном аккаунте в Twitter.

Артист попросил всех своих поклонников по возможности не покидать свои дома и чаще мыть руки, а для походов в магазин необходимо надевать перчатки. Свой финальный совет актер продемонстрировал лично, показав ту самую ужасающую перчатку с Фредди с ножами.

По сообщениям оперативного штаба, за сутки в России подтвердили 601 новый случай заражения CoViD-19. Всего в стране 4 149 случаев коронавируса.

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