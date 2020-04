Носите свою перчатку: Фредди Крюгер дал советы по борьбе с коронавирусом

Знаменитости все чаще дают полезные советы для своих фанатов во время эпидемии коронавируса. Актер Роберт Инглунд, исполнитель роли обитателя кошмаров Фредди Крюгера, также не стал отступать от этой традиции и записал видеоролик в своем официальном аккаунте в Twitter.

Артист попросил всех своих поклонников по возможности не покидать свои дома и чаще мыть руки, а для походов в магазин необходимо надевать перчатки. Свой финальный совет актер продемонстрировал лично, показав ту самую ужасающую перчатку с Фредди с ножами.

По сообщениям оперативного штаба, за сутки в России подтвердили 601 новый случай заражения CoViD-19. Всего в стране 4 149 случаев коронавируса.

This nightmare will end. Take care of yourself. pic.twitter.com/xc0XgkGonb

— Robert B. Englund (@RobertBEnglund) April 2, 2020