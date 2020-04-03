«Это вранье»: актриса из сериала «Счастливы вместе» опровергла побег из карантина

43-летняя Янина Бугрова в интервью Telegram-каналу «Подъем» сообщила о том, что она не нарушала домашний карантин. В прессе сообщалось, что после того, как актриса из сериала «Счастливы вместе» вернулась на родину из Франции, она сдала необходимый тест на коронавирус.

По прошествии некоторого времени медики сообщили, что анализ показал положительный результат. Примечательно, что пациентку не стали госпитализировать в больницу. У Янины наблюдались только легкие симптомы, ее жизни ничего не угрожало. Знаменитость была помещена на домашний карантин.

Позже стало известно, что бригада скорой помощи не застала Бугрову дома, и это при том, что она должна была неотлучно находиться в своей квартире в условиях самоизоляции. В связи с произошедшим врачи были вынуждены обратиться в полицию.

Сама Бугрова информацию о нарушении карантина опровергла. Пациентка уточнила, что выехав на повторный анализ, бригада «скорой помощи» просто перепутала адрес.

Также Янина заявила, что не летала во Францию, а находилась на Красной поляне. Вернувшись домой, женщина изолировалась в квартире своей мамы. На фоне растущей температуры актриса решила сдать анализ на коронавирус.