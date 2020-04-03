Поровну: Тимати признался Канделаки, в чью пользу составил завещание

В самоизоляции, которая, к слову, официально продлена до 30 апреля, отечественные знаменитости организуют онлайн-общение и интервью в «Инстаграме». Медиаменеджер и телеведущая Тина Канделаки накануне пригласила в «прямой эфир» известного рэпера и отца двоих детей Тимати.

Беседу участники диалога строили вокруг бизнеса: как начинали, что сейчас имеют и как будет складываться ситуация с собственным делом в условиях, когда практически все предприятия и компании звезд закрыты. Канделаки поинтересовалась у Тимати среди прочего: кому достанется нажитое рэпером богатство.

«На кого все переписал? Это мой любимый вопрос. Детям, женам? Кому?» — засыпала вопросами своего собеседника телеведущая.

На что Тимур Юнусов, недолго думая, ответил:

«Моей семье. В равных частях детям, брату и маме».

«Молодец! Вот чисто кавказский мужчина!» — похвалила его Канделаки.

К слову, Тимати не оформлял официальные отношения ни с одной из своих возлюбленных. Напомним, от модели Алены Шишковой у рэпера есть 6-летняя дочь Алиса, а с Анастасией Решетовой в гражданском браке 5 месяцев назад появился сын Ратмир.