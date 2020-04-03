80-летний Виторган запечатлел Млодик за кормлением семимесячной дочери

58-летняя Ирина Млодик вместе с отцом Максима Виторгана воспитывает двух детей — старшей наследнице пары Этель в феврале исполнилось два годика, а маленькой Кларе всего семь месяцев. На личной страничке в Instagram Эммануил Гедеонович поделился свежим домашним снимком, запечатлев, как его супруга кормит малютку-дочь. Кроха привыкла есть детское питание из бутылочки.

Народный артист России в беседе с поклонниками говорил о том, что очень благодарен избраннице за счастье растить общих детей. Виторган-старший души не чает в своих девочках — Этель и Кларе.

К слову, у актера есть уже взрослые внуки. Сын Эммануила Гедеоновича обзавелся отпрысками в браке с Викторией Верберг. Дочери Полине 23 года, а сыну Даниилу девятнадцать лет.

Третья жена артиста — телеведущая Ксения Собчак — подарила ему младшего наследника — Платона, мальчику три годика.

Эммануил Гедеонович не скрывает: он сохранил теплые дружеские отношения с бывшей невесткой. Сейчас Ксения Собчак живет с театральным режиссером Константином Богомоловым. А Максим не так давно перестал скрывать роман с 28-летней Нино Нинидзе.