«Скучно дома»: средний внук Пугачевой побрился налысо в Англии

Сын Орбакайте, Дени Байсаров, развлекает себя, сидя в самоизоляции в Англии.

Средний сын Кристины Орбакайте — 21-летний Дени Байсаров — проживает в Англии. Там он учится на магистра в Школе бизнеса имени Бута, а также владеет арт-галереей в столице королевства, где любой желающий может взять в руки кисть и попробовать себя в роли художника.

На время пандемии коронавируса Байсаров-младший самоизолировался в своей лондонской квартире. В личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» внук Пугачевой поделился видео, на котором с помощью машинки сам себя побрил налысо.

«Скучно дома», — подписал Дени свое фото по-английски.

Кроме тяги к парикмахерскому искусству у среднего сына Орбакайте есть хобби, связанное с фотографией. В его ленте множество снимков, которыми он радует своих подписчиков.

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Добавим, что Школа бизнеса имени Бута, в которой учится звездный отпрыск, является очень рейтинговым учебным заведением. Уже девять его выпускников становились нобелевскими лауреатами по экономике.

Некоторые возглавляют крупные компании, к примеру, Apple или Microsoft. Отметим, что за три года обучения здесь родители должны отдавать за своих детей минимум 150 тысяч долларов.