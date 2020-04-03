«Наталья Подольская рассказала о ссорах с Владимиром Пресняковым»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
«В Таиланде не все идут в армию, а пилоты получают более 500 тыс. руб. в месяц»
Жанна Бадоева

«Скучно дома»: средний внук Пугачевой побрился налысо в Англии

Сын Орбакайте, Дени Байсаров, развлекает себя, сидя в самоизоляции в Англии.

«Скучно дома»: средний внук Пугачевой побрился налысо в Англии
Лысая голова. Фото: КП/Владимир Веленгурин

Средний сын Кристины Орбакайте — 21-летний Дени Байсаров — проживает в Англии. Там он учится на магистра в Школе бизнеса имени Бута, а также владеет арт-галереей в столице королевства, где любой желающий может взять в руки кисть и попробовать себя в роли художника.

На время пандемии коронавируса Байсаров-младший самоизолировался в своей лондонской квартире. В личном аккаунте в социальной сети «Инстаграм» внук Пугачевой поделился видео, на котором с помощью машинки сам себя побрил налысо.

«Скучно дома», — подписал Дени свое фото по-английски.

Дени Байсаров
Дени Байсаров. Фото: Instagram.com/dennyartview

Кроме тяги к парикмахерскому искусству у среднего сына Орбакайте есть хобби, связанное с фотографией. В его ленте множество снимков, которыми он радует своих подписчиков.

Добавим, что Школа бизнеса имени Бута, в которой учится звездный отпрыск, является очень рейтинговым учебным заведением. Уже девять его выпускников становились нобелевскими лауреатами по экономике.

Некоторые возглавляют крупные компании, к примеру, Apple или Microsoft. Отметим, что за три года обучения здесь родители должны отдавать за своих детей минимум 150 тысяч долларов.

Тэги

внук ПугачевойДени БайсаровДени Байсаров последние новостисамоизоляция
Loading...