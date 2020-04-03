Влад Соколовский признался, что мог спиться после разрыва с Дакотой

Певец Влад Соколовский в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить» рассказал, как тяжело ему пришлось после разрыва со своей супругой Ритой Дакотой. Отметим, я что они расстались в 2018 году. Причиной стали постоянные измены Соколовского, о которых однажды узнала Дакота.

Как сказал музыкант, та ситуация стала для него «лучшим пенделем». Благодаря этому он многое понял. В какой-то момент он лишился всего.

«Четыре месяца сидел без работы, слетели все предзаказы. Была полная задница». Влад Соколовский

По словам певца, перед ним стояли два пути. Либо начать пить, либо самосовершенствоваться. Очень в тот момент ему помогли родители. Он был с ними на постоянной связи. Как добавил певец, он решил полностью пересмотреть свою жизнь, поступки, начал работать. Он стал много читать и совсем перестал посещать дискотеки и модные тусовки.

Напомним, что сейчас Соколовский и Рита Дакота поддерживают нормальные отношения. Они общаются ради совместной дочери. Исполнитель часто берет ребенка к себе и проводит с дочкой все свободное время.