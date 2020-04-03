Влад Соколовский признался, что мог спиться после разрыва с Дакотой

Певец Влад Соколовский в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить» рассказал, как тяжело ему пришлось после разрыва со своей супругой Ритой Дакотой. Отметим, я что они расстались в 2018 году. Причиной стали постоянные измены Соколовского, о которых однажды узнала Дакота.
Как сказал музыкант, та ситуация стала для него «лучшим пенделем». Благодаря этому он многое понял. В какой-то момент он лишился всего.
«Четыре месяца сидел без работы, слетели все предзаказы. Была полная задница».
По словам певца, перед ним стояли два пути. Либо начать пить, либо самосовершенствоваться. Очень в тот момент ему помогли родители. Он был с ними на постоянной связи. Как добавил певец, он решил полностью пересмотреть свою жизнь, поступки, начал работать. Он стал много читать и совсем перестал посещать дискотеки и модные тусовки.
Напомним, что сейчас Соколовский и Рита Дакота поддерживают нормальные отношения. Они общаются ради совместной дочери. Исполнитель часто берет ребенка к себе и проводит с дочкой все свободное время.