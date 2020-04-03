Доприкалывалась: Ивлеевой прилетели в лицо фекалии

В ютуб-интервью Agentshow Land с танцором и хореографом Мигелем ведущая кидала на вентилятор коровий навоз.

Накануне в Сеть вышел очередной выпуск трэш-шоу Анастасии Ивлеевой Agentshow Land с забористыми шутками и нетрадиционным юмором. На этот раз каверзные и унизительные испытания проходил хореограф и наставник шоу «Танцы на ТНТ» Мигель.

В одном из конкурсов, где по очереди необходимо крутить колесо, гостю выпало испытание под названием «Г***но на вентилятор». Поскольку Мигель уже использовал два своих законных отказа от прохождения испытания, он должен был принять порцию коровьего навоза на свое лицо. Ивлеева решила собственноручно покидать лопатой на вентилятор фекалии. Но неудачно — часть отходов отлетела ей в лицо.

«А-а-а-а-а, мои волосы! Ф-у-у-у», — завизжала Ивлеева и начала отряхиваться.

Мигель дико засмеялся над своей напарницей, начал убегать от нее подальше. Ведущая поспешила завершить конкурс, причем уже без вентилятора — отправила навоз с лопаты в своего гостя.

Это уже не первый казус, который случается с Ивлеевой на собственном шоу. Ранее звезда «Инстаграма» участвовала с Еленой Темниковой в конкурсе «Трогательный рот», где ей пришлось держать во рту бычий пенис.