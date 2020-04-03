Алексей Ягудин организовал домашнем туалете виртуальное казино

Олимпийский чемпион американского Солт-Лейк-Сити по фигурному катанию в мужском одиночном катании Алексей Ягудин организовал дома виртуальное казино. В Instagram он опубликовал забавный ролик.

На кадрах можно увидеть, как фигурист сидит в своей квартире на унитазе. Для того, чтобы сделать игральный аппарат ему потребовалась палка и три рулона туалетной бумаги.

«Пожалуйста! Пожалуйста! Пожалуйста!» — говорит в начале записи олимпийский чемпион. Затем он начинает крутить туалетную бумагу пока наконец удача ему не улыбнулась.

После этого Алексей Ягудин издал радостный крик: «Да!»

Напомним, что самоизоляция в России продлена до конца апреля. Сейчас многие звезды находятся в своих особняках, откуда практически никуда не выезжают. В мире число жертв коронавируса перевалило за отметку в 50 тысяч человек. Всего же заражено свыше миллиона человек. Пик пандемии в России, как утверждают врачи, еще не пройден. Жителям рекомендовано находиться дома.