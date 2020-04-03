«Какие клевые»: Глюк’oZa похвалила Шубскую с Овечкиным за тренировку на дому

Наталья Чистякова-Ионова не оставила без внимания свежий видеоролик 26-летней Анастасии Шубской. На личной страничке в Instagram возлюбленная Александра Овечкина поделилась свежими кадрами, продемонстрировав, что даже на карантине может вести активный образ жизни. Дочка ныне покойной Веры Глаголевой приняла участие в импровизированной домашней тренировке под неусыпным контролем мужа. Так, беременная Шубская позанималась на гимнастическом мяче. А полуторагодовалый сын модели поиграл с отцом в обычный мяч. Все происходящее возлюбленная Овечкина снимала на камеру смартфона.

«Какие клевые!!» — похвалила Шубскую и Овечкина партнерша Александра Реввы по фильму «Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители».

Сама Глюк’oZa также старается не пропускать ежедневных тренировок, впрочем как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка. Спортом на карантине занимается также пятилетняя дочка Дмитрия Пескова — Надежда. И все благодаря онлайн курсам и видеосвязи с инструктором.

Напомним, что еще в феврале Анастасия Шубская подтвердила информацию о том, что она находится в интересном положении. Возлюбленная хоккеиста готовится подарить ему еще одного сына. В августе первенцу пары — маленькому Сереже исполнится два годика.