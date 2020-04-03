«Карантин кончится — они отрастут»: 36-летняя Алсу решила не стричь волосы

36-летняя Алсу в условиях самоизоляции вышла на связь с поклонниками, пообщавшись с ними в Instagram. Так поп-исполнительница отреагировала на слова одной из верных почитательниц. Возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова посоветовали отказаться от коротких стрижек в пользу длинных локонов. По мнению фанатки певицы, Алсу больше идут элегантные и женственные прически. Сама артистка заверила, что она не собирается стричь волосы в ближайшее время. Знаменитость уточнила, что ее локоны успеют отрасти за время карантина.

«Алсу, верните длинные волосы. Это так женственно!!» — обратилась к певице ее поклонница. «Как раз, когда закончится карантин, они отрастут», — уточнила артистка.

В одном из интервью Алсу призналась, что муж не препятствовал ее певческой карьере. Однако с появлением первенца — дочки Сафины — поп-исполнительница решила сконцентрироваться на семье. Сейчас старшей наследнице артистки тринадцать лет. В семье также есть одиннадцатилетняя Микелла. Девочка, как и ее звездная мама, увлекается музыкой и вокалом. Наследница Алсу принимала участие в восьмом сезоне шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

В августе 2016 года певица подарила мужу долгожданного наследника — сына Рафаэля. Несмотря на то что Алсу стала больше времени проводить с семьей, она не пренебрегает и творчеством. Так еще зимой артистка презентовала новый клип на песню «Герои любимых романов».