«Моя куколка»: Понаровская нежно поздравила внучку-мулатку с двухлетием

Звезда эстрады поделилась в «Инстаграме» милым фото малышки и трогательно обратилась к ней.

У единственного сына 67-летней Ирины Понаровской — 36-летнего Энтони — двое детей. Старшему Эрику — 6, а маленькой Шарлотте 3 апреля исполнилось 2 годика. По случаю дня рождения малышки знаменитая бабушка, которая души не чает в своих внуках, поспешила нежно поздравить свою внучку-мулатку с днем рождения. Она опубликовала снимок кудрявой крошки Шарлотты и очень эмоционально обратилась к ней:

«Чудо мое! Бабушка бесконечно любит тебя! Не грусти, моя куколка, мы скоро будем все вместе!!!!! Обожаю тебя!» — подписала под фото Понаровская.

Поклонники артистки поспешили присоединиться к поздравлениям. Они отметили небывалую красоту малышки и ее выразительны взгляд:

«Лапушка такая, глазки — бусинки! С Днем рождения», «Какая она хорошенькая! Куколка маленькая», «Поздравляю вас! Точно куколка! Какие они любимые! Я тоже скучаю по внукам!», «С Днем Рожденья, Шарлотту! Счастья и здоровья!!!» — написали поздравления некоторые фолловеры.

Напомним, любимый сын Понаровской, Энтони Родд, появился у артистки во втором браке с темнокожим джазовым исполнителем Вейландом Роддом. По образованию он художник, женат на Анне Чайниковой. Супруги в настоящее время находятся далеко от Москвы, еще в начале февраля они улетели на Гоа, чтобы провести там зиму.