Подольская вслед за невесткой Орбакайте навела порядок на дачном участке

Певица привлекла к уборке снега и сына Артемия. В июле младшему брату Никиты Преснякова исполнится пять лет.

37-летняя Наталья Подольская на карантине ведет активный образ жизни. Вслед за женой Никиты Преснякова — 23-летней Аленой Красновой — поп-исполнительница решила навести порядок на дачном участке. Примечательно, что к уборке снега певица привлекла и сына Артемия. В июле мальчику исполнится пять лет.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, не сидит без дела и невестка Орбакайте. Модель вместе с супругом самоизолировалась на бывшей даче Аллы Борисовны. Сама Примадонна уже давно не наведывалась в свой особняк на Истре. 70-летняя Пугачева вместе с мужем, шоуменом Максимом Галкиным, и шестилетними двойняшками Гарри и Лизой обосновалась в подмосковной деревне Грязь.

После того, как в саду растаял весь снег, Краснова, «вооружившись» секатором, вышла в сад для того, чтобы обрезать веточки деревьев. Алена предусмотрительно запаслась резиновыми перчатками, чтобы не поранить руки о сухие ветви.

К слову, Наталья Подольская согласилась стать героиней нового выпуска программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». Певица откровенно рассказала о супружестве с Владимиром Пресняковы — младшими. Кроме того, артистка подметила, что считает своего избранника «ловеласом».

Несмотря на все трудности и конфликты, Подольская смогла стать надежным тылом и опорой для мужа. Она с легкостью подружилась с 28-летним Никитой и нашла общий язык с возлюбленной пасынка. Алена даже приглашала Наташу на празднование своего дня рождения. А вот Кристина вечеринку именинницы пропустила.