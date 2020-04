Звездный онлайн: Кардашян и Макконахи не дали заскучать студентам на лекции

Звезды Голливуда явно скучают в самоизоляции и поэтому стараются как можно общаться с поклонниками в социальных сетях. У них появилась возможность удивлять фанатов и буквально «врываться» в такие трансляции, где никто не ожидает их увидеть. Многие учебные заведения перешли на систему домашнего онлайн-обучения и преподаватели общаются со студентами с помощью современных технологий.

Так звезда мирового уровня Ким Кардашян выступила в качестве приглашенного гостя на одной из лекций университета Джорджтауна, студенты явно были поражены столь тесным знакомством со знаменитостью.

Актер Мэтью Макконахи также не отстает от своей коллеги из мира грез. Он пообщался с будущими журналистами из Университета Остина, а профессор этого учебного заведения выложил фотографию актера и назвал подобную ситуацию буквально нереальной.

Special guest in our Zoom faculty chat. This is surreal. pic.twitter.com/mRit63CljF

— Robert Quigley (@robquig) March 26, 2020