«Я стал жестоко ее избивать»: Башаров вспомнил, как издевался над Архаровой

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» в подробностях рассказал, как он избивал свою вторую жену Екатерину Архарову. Ему светило пять лет колонии, но в какой-то момент девушка забрала заявление из полиции.

«Я вот хочу обратиться ко всем мужчинам, у которых наступает агрессия к человеку рядом с тобой. Если ты чувствуешь в себе эту агрессию, то просто уйди. Зачем ты провоцируешь себя? Пусть она выпивает с тобой. Уйди в другую комнату. Не распускай руки». Марат Башаров

По словам актера, в те времена он выступал у хореографа Ильи Авербуха в ледовом спектакле. «Она часто прилетала ко мне в Сочи. Я работал каждый день. У нее тогда не было работы. Она красиво отдыхала, по полной программе. Выпивала. Я звонил родителям ее. Просил, чтобы они ее забрали», — продолжил актер.

Как отметил Башаров, все случилось в их доме, когда он уже вернулся из Сочи. «У меня еще в тот день была съемка. Она была пьяна. Я сказал ей: «Извини, но ты не трезва». Я выставил ее на улицу и закрыл дверь. Катя начала руками бить стекла. Она порезала себе все руки. Это был кошмар и ужас. Я стал жестоко ее избивать, потому что по-другому было невозможно ее успокоить. А потом начался феерический финал нашей любви. Это последствия той драки», — заметил он.

Актер признался, что они вместе выпивали с Архаровой. Позже он был в ужасном состоянии из-за того, что сделал. «Я понимал, что бил человека, который моложе меня. Скажу всем женщинам. Идите в бойцовский клуб, чтобы мужчины вас не обижали. У каждого из нас своя правда. Я просто ничего не говорил на эту тему. Семья Виторганов, ее родственников, говорили потом много гадостей про меня. Как будто они там были. Они выставляли меня в нелестном виде, что их не красит», — заметил актер.