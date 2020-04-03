«Опять влюбился. Опять фигурное катание»: Башаров объяснил, почему ушел от Круцко

Актер Марат Башаров в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему ушел от первой супруги Елизаветы Круцко. Девушка ради него даже приняла мусульманство после их женитьбы. В 2004 году она родила ему дочь Амели.

Позже Башаров закрутил роман с фигуристкой Марией Бутырской. Впрочем, через какое-то время он вернулся к супруге, которая его простила. А потом снова роман. И опять с фигуристкой.

«Знал бы, где упадешь — постелил бы соломинку. Опять влюбился. Опять фигурное катание. Больше фигурное катание не смотрю. Смотрю только хоккей».

Марат Башаров

Как отметил актер, после этого с Круцко они расстались и в его жизни появилась актриса Екатерина Архарова. Свадьба состоялась в 2014 году. «С Катей я познакомился на спектакле «Жениться вам надо, барин». После спектакля пригласил ее в гримерку. Мы познакомились, а на следующий день я сделал Кате предложение. Я позвонил Катиным родителям. Через два дня встретились с ними. Мы посидели в ресторанчике. Через месяц поженились», — сказал он.