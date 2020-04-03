35-летняя Кожевникова на самоизоляции «покрасовалась» с синяком под глазом

35-летняя Мария Кожевникова вместе с детьми: шестилетним Иваном, пятилетним Максимом и двухлетним Василием — придерживается правил самоизоляции. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Универ» поделилась свежим домашним селфи, запечатлев себя без макияжа. Ко всему прочему, знаменитость «покрасовалась» на фото с синяком под глазом. Примечательно, что Мария оставила без внимания вопросы верных почитателей о том, где и каким образом она получила травму.
«А как проходит ваша самоизоляция?!» — обратилась к поклонникам актриса.
В комментариях под фото Кожевниковой появились предположения о том, что актриса просто неудачно поиграла с детьми, получив травму в процессе. Нашлись и те, кто утешил знаменитость, заверив, что к концу карантина Мария будет выглядеть как и прежде.
«Что случилось-то? Очень сочувствую, вы такая красивая и талантливая, кто посмел?!», «Мария, вы даже без макияжа выглядите великолепно», «Хорошо хоть глаз цел, остальное заживет. Ремонт, уборка?!», «С детьми удачно поиграла», — отметили поклонники Марии, поделившись своими догадками.