35-летняя Кожевникова на самоизоляции «покрасовалась» с синяком под глазом

35-летняя Мария Кожевникова вместе с детьми: шестилетним Иваном, пятилетним Максимом и двухлетним Василием — придерживается правил самоизоляции. На личной страничке в Instagram актриса из сериала «Универ» поделилась свежим домашним селфи, запечатлев себя без макияжа. Ко всему прочему, знаменитость «покрасовалась» на фото с синяком под глазом. Примечательно, что Мария оставила без внимания вопросы верных почитателей о том, где и каким образом она получила травму.

«А как проходит ваша самоизоляция?!» — обратилась к поклонникам актриса.

В комментариях под фото Кожевниковой появились предположения о том, что актриса просто неудачно поиграла с детьми, получив травму в процессе. Нашлись и те, кто утешил знаменитость, заверив, что к концу карантина Мария будет выглядеть как и прежде.