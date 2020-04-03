«Какая фигура клевая!»: звезда сериала «Не родись красивой» показала себя в купальнике

39-летняя актриса Юлия Такшина поделилась с подписчиками в Инстаграм фотографиями с пляжного отдыха.

В условиях самоизоляции многие звезды начали пересматривать личные фотоархивы. Множество снимков с беззаботного отдыха регулярно появляются в лентах селебритис. Вот и звезда сериала «Не родись красивой» Юлия Такшина тоже заскучала по морю. Она в личном микроблоге опубликовала яркие солнечные фото с пляжа и написала:

«Сейчас как-то по-особенному смотришь на «морские» фотографии…».

Но большинство подписчиков Такшиной удивили идеальные формы звезды. Актриса на нескольких снимках предстает в бикини и демонстрирует отличные изгибы своего тела. Несмотря на свой возраст, Юлия по-прежнему остается одной из самых стройных и подтянутых кинозвезд.

«Богиня», «Какая фигура клевая!», «Прекрасно и очаровательно выглядите как и всегда Юлия!», «Потрясающие фото и вы прекрасно выглядите», «Фигура-класс», «Класс! Такие фото красивые!», «Ты огонь Леди!», «Юлечка красоточка на фоне моря супер фотки класс» — откомментировали некоторые фолловеры.

Юлия Такшина воспитывает двоих сыновей от актера Григория Антипенко, с которым их свела работа в сериале «Не родись красивой». Однако спустя шесть лет гражданского брака звездная пара распалась.