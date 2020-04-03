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«Камень раздроблен»: 53-летняя Лазарева готовится к выписке из больницы

По словам актрисы, чувствует она сейчас себя удовлетворительно.

«Камень раздроблен»: 53-летняя Лазарева готовится к выписке из больницы
Татьяна Лазарева готовится к выписке из больницы/http://globallookpress.com/

53-летняя актриса Татьяна Лазарева, которая сейчас живет в Испании, заявила в Instagram, что готовится к выписке из больницы. Напомним, у звезды были обнаружены камни в почках. Ее срочно пришлось госпитализировать несколько дней назад.

«Камень раздроблен, остаюсь под присмотром в больнице, завтра обещают отпустить. На прямом эфире в это воскресенье расскажу все в подробностях».

Татьяна Лазарева


Как отметила актриса, ей очень помогла поддержка простых людей. В минуты слабости и отчаяния она читала сообщения, которые ей приходили от многочисленных фанатов. Как она сказала, в клинике она не имеет возможности общаться на русском языке. Удивляться этому не стоит. Врачи в больнице испанские.

Также она посоветовала всем своим фанатам в эти непростые дни ограничить связи, сидеть дома и больше уделять внимания близким людям. Она попросила помогать тем, кому сейчас еще хуже и страшнее.

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