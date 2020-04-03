Дочь Анастасии Волочковой в период пандемии занялась продажей картин

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна в Instagram заявила, что готова продать одну из своих картин. При этом она показала, как выглядит полотно.

Как отметила девушка, писала она картину в течение двух недель. У полотна даже есть название: «Круговорот мыслей и их полет» (абстракция маслом). Цену всем желающим она пообещала озвучить в личных сообщениях.

«Я влюблена в эту картину! В ней невероятные оттенки и их смешение. Она хорошо подчеркнет светлые и темные стены. Но я представляю ее именно на белой». Ариадна Волочкова

Как отметила Ариадна Волочкова, в пределах МКАД доставка картины бесплатная. Девушка добавила, что водитель, который ее привезет, будет в маске. За безопасность своего здоровья будущий покупатель может не переживать.

В комментариях отметилась и мать девочки балерина Анастасия Волочкова, которая сказала, что «это очень необычное и волшебное произведение». Пока неизвестно нашелся ли покупатель у полотна.