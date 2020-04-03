«Я еще не настолько в климаксе»: Лолита оценила возможный союз с Солнцевым и Шаляпиным

По словам певицы, она пока еще молода для этих двух странных персонажей.

Певица Лолита в эфире YouTube-шоу «Что было дальше?» ответила на неудобные вопросы от ведущих этого юмористического проекта. Все прекрасно знают, что исполнительница сейчас находится в стадии развода со своим пятым мужем тренером по игре в сквош Дмитрием Ивановым. Этот факт и стал один из основных поводов для подшучиваний над звездой. Мол, не звонил ли ей с предложением руки и сердца музыкант Прохор Шаляпин, известный «любитель бабушек».

«Их же два жениха, есть еще Гоген Солнцев. Нет, я еще не настолько в климаксе, я для них слишком молода». Лолита

Рассказала звезда и историю из своего детства. Они с подружками любили ходить в местный универмаг, чтобы украсть канцелярские товары. В какой-то момент Лолите, которая тогда была в первом классе, стало страшно. Она зависла у прилавка, почему-то положила руку на него тыльной стороной, так что ладонь была сзади.

Как отметила звезда, вдруг она поняла, что в ее руке что-то теплое. Она сначала подумала, что это пластилин. Она повернулась и увидела дяденьку, который положил ей в руку свой половой член. В следующий раз, как она выразилась, это случилось только через 12 лет. В тот же день она сбежала от педофила.