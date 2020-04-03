Самойлова распродает вещи в своем магазине после расставания с Джиганом

Многодетная мать Оксана Самойлова распродает вещи в своем бутике после расставания с Джиганом. Объявление о ликвидации ассортимента появилось в официальном аккаунте магазина спустя сутки после того, как модель решила расторгнуть отношения с музыкантом. В официальном аккаунте торговой площадки сообщается, что скидки на весь ассортимент детской и взрослой одежды продлятся до самого закрытия – до 6 апреля.

«Если вы очень хотели заказать у нас что-нибудь, самое время», — гласит обращение.

Поклонников Самойловой подобное решение немало смутило. Некоторые не стеснялись открыто задавать вопрос, на что многодетная мать планирует жить. Другие предположили, что Оксана просто шутит или приняла это решение на эмоциях. Третьи иронично подметили, что сделать это давно пора было, ведь в последнее время владельцы не прислушивались к советам клиентов. «Кажется, Оксана полностью решила начать новую жизнь», — сошлись во мнениях они.

Напомним, 31 марта Оксана Самойлова официально объявила о разводе с Джиганом. Супруги прожили вместе 10 лет. Недавно модель и рэпера осчастливил своим появлением на свет долгожданный наследник Давид. Самойлову и Устименко называли идеальной семьей. Многие фолловеры были шокированы существующими в паре проблемами.