«Мы ничего не должны друг другу»: Проклова не жалеет о разводе с третьим мужем

66-летняя актриса Елена Проклова не жалеет о разводе с третьим супругом – бизнесменом Андреем Тришиным. Напомним, пара распалась спустя 30 лет совместной жизни. В отношениях с Тришиным Проклова родила дочь – Полину. Сегодня девушке уже исполнилось 25 лет, но замуж она не спешит. Елена, в свою очередь, наследницу не торопит – она уверена, что у наследницы все сложится, когда та сама того захочет.

В интервью порталу «7 дней» Проклова призналась – о расставании с третьим супругом она не жалеет. Елене и Андрею удалось сохранить теплые отношения. Если актрисе требуется помощь, мужчина всегда готов ее оказать. Помимо прочего, Тришин продолжает жить в одном доме с экс-супругой: в нем он занимает третий этаж, первый и второй достались Елене и Полине.

Проклова подметила: отношения после развода между ею и Андреем изменились. Сейчас актриса не считает себя должной Тришину, а тот не тяготится обязательствами перед артисткой.

«Мы ничего не должны друг другу. Я не имею права говорить: Андрей, ты должен. И он мне не имеет права сказать: ты должна. Знаете, эта свобода очень дорогого стоит, когда мы делаем только то, что мы хотим», — акцентировала внимание она.

Елена также подчеркнула – она не может сказать наверняка, изменял ли ей супруг в браке или нет. Что касается интимных подробностей, то мужчина признавался – он пользуется услугами «профильных женщин», однако Проклову это не тревожит. Сама знаменитость подчеркнула – она бы никогда не смогла заниматься интимом с человеком без большой любви.