«Похвастаться особо нечем»: Боярская посвящает мужу и детям все карантинное время

Актриса подметила, что добраться до личных дел, которые она давно откладывала, ей пока не удается.

34-летняя Елизавета Боярская призналась, что все свободное время во время самоизоляции тратит на хозяйство, мужа и детей. Напомним, актеры официально узаконили отношения 10 лет назад. С тех пор их семья пополнилась двумя сыновьями – Андреем и Григорием. На их воспитание у Елизаветы уходит подавляющее количество времени.

В интервью-монологе для Театра Наций Елизавета рассказала, что видела карантин как возможность заняться теми вещами, которые она давно откладывала – выучить язык, посмотреть фильмы, которые необходимы ей как актрисе. Однако сделать это она по-прежнему не может, поскольку вынуждена заниматься хозяйством в отсутствии нянь и домохозяйки.

«Я думала, у меня будет так много свободного времени! Ан нет! Двое детей, муж, няни все дома. Домработница тоже дома. Поэтому я просыпаюсь, готовлю, кормлю, одеваю, мою посуду. Пока спит младший, могу со старшим сделать уроки – у нас начинается удаленное обучение. Времени на то, что я хотела, пока нет. Похвастаться особо нечем. Заниматься собой возможно, если ты живешь одна, либо с родителями, либо если вы с мужем бездетная пара», – высказалась она.

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Боярская также подметила – быть рядом с детьми и мужем – настоящее счастье. Она достаточно давно этого хотела, поэтому чувствует себя очень счастливой. Однако, испытывает Лиза и некоторые трудности, о которых не стесняется говорить откровенно.

«С детьми и мужем мы проводим так много времени вместе. Подобное обычно только в отпуске бывает! Плохо только, что такой ценой», – резюмировала Боярская.