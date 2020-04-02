«Это полумеры»: Запашный продолжает ездить на работу, несмотря на запрет

Дрессировщик был уверен, что режим нетрудовых дней продлится до 14 апреля.

Дрессировщик Эдгард Запашный продолжает ездить на работу, несмотря на запрет. Порталу Teleprogramma.pro он рассказал, что продление режима нетрудовых дней немало его удивило: он рассчитывал, что мера затянется до 14 апреля, однако о самоизоляции россиян попросили до конца месяца. Сейчас Запашный вынужден продолжать посещать цирк, поскольку ему необходимо кормить животных. Вместе со своим заместителем Эдгард разработал план дежурств.

«На мой взгляд — это полумеры. Работает транспорт, метро, стройки не остановлены, а кого-то будут наказывать за прогулки по улице», — высказался Запашный по поводу продления режима самоизоляции.

Ранее Эдгард заявлял о появлении финансовых проблем в своем цирке. Он подмечал, что животных кормили приходящие на представления посетители. Сейчас же в учреждение никто не приходит, поэтому питомцев приходится обеспечивать питанием «из закромов».

«Заботимся, чтобы всем корма хватило. У нас и морские животные стоят, порядка 30 лошадей, хищники. Работы много», — подметил он.