«Это полумеры»: Запашный продолжает ездить на работу, несмотря на запрет

Дрессировщик Эдгард Запашный продолжает ездить на работу, несмотря на запрет. Порталу Teleprogramma.pro он рассказал, что продление режима нетрудовых дней немало его удивило: он рассчитывал, что мера затянется до 14 апреля, однако о самоизоляции россиян попросили до конца месяца. Сейчас Запашный вынужден продолжать посещать цирк, поскольку ему необходимо кормить животных. Вместе со своим заместителем Эдгард разработал план дежурств.
«На мой взгляд — это полумеры. Работает транспорт, метро, стройки не остановлены, а кого-то будут наказывать за прогулки по улице», — высказался Запашный по поводу продления режима самоизоляции.
Ранее Эдгард заявлял о появлении финансовых проблем в своем цирке. Он подмечал, что животных кормили приходящие на представления посетители. Сейчас же в учреждение никто не приходит, поэтому питомцев приходится обеспечивать питанием «из закромов».
«Заботимся, чтобы всем корма хватило. У нас и морские животные стоят, порядка 30 лошадей, хищники. Работы много», — подметил он.