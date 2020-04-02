«Пока деньги есть»: Дана Борисова переживает из-за продления режима нерабочих дней

Телеведущая Дана Борисова переживает из-за продления режима нерабочих дней. В разговоре с порталом Teleprogramma.pro знаменитость рассказала, что по окончании текущей недели собиралась вернуться к съемкам, но из-за распоряжения президента работа отменилась. Деньги, к счастью, у Борисовой про запас имеются, однако есть вероятность, что закончатся они раньше, чем эпидемиологам удастся справиться с коронавирусом.

«Я не ожидала, я в шоке. У меня много съемок отменилось. Пока деньги есть, но непонятно, на сколько это затянется. Я на той неделе снялась за сумасшедший гонорар в «Детекторе лжи», а программу снимают с эфира. И деньги теперь придут непонятно когда», — переживает она.

Ситуацию не облегчает очередная ссора с дочерью и приболевшая собака. 12-летняя Полина не отвечает на звонки от матери. Лечение питомца не помогает. На днях Борисова и вовсе разругалась с соседом. Неудачная шутка про стратегические запасы еды вылилась в обвинения в отсутствие у Даны маски. Ответственному мужчине Борисова пообещала, что раздобудет средство защиты и обязательно его наденет.