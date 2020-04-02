«Мы регулярно на связи»: Михалкова поддерживает общение с Гигинеишвили ради детей

Актриса Надежда Михалкова сумела сохранить добрые отношения с бывшим супругом – режиссером Резо Гигинеишвили. Напомним, возлюбленные официально оформили развод в 2018 году. Отношения знаменитостей просуществовали восемь лет, в браке родилось двое прекрасных детей – Нина и Иван. Тогда Михалкова признавалась – она готова на все, чтобы ее дети знали, что у них есть папа.

Судя по всему, свое обещание актриса сдержала. Порталу People Talk Михалкова рассказала, что она по-прежнему общается с бывшим супругом. Надежда не стыдится обращаться к Резо за помощью, особенно если это касается общих наследников.

«Дети ездят к папе на выходные и на каникулах. У нас у всех в семье сложные графики, поэтому, кто свободен, тот и у руля. Мы регулярно на связи – у нас огромное количество тем насчет детей, а иногда обсуждаем работу: делимся впечатлениями», – отметила она.

После неудачного опыта длительных отношений Михалкова старается о личной жизни не рассказывать. Она признается – ей не хотелось бы, чтобы ее истории становились достоянием общественности. Приходящими в социальные сети сообщениями от мужчин Надежда делится со старшей сестрой Анной, но подмечает – ни к одному смс она не относится серьезно.

«Может, зря, и стоит почаще проверять Direct», – резюмирует она.