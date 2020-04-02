Причина для волнения: Александр Серов не может узнать результаты анализов на коронавирус

Он общался со Львом Лещенко незадолго до попадания певца в больницу.

Контактировавший со Львом Лещенко на вечеринке Аллы Крутой Александр Серов почти неделю не может узнать результаты анализа на коронавирус. Напомним, 66-летний исполнитель принял участие в праздновании дня рождения на правах близкого друга семьи. Там он общался и с народным артистом Львом Лещенко, которого впоследствии госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Как только стало известно о возможном заражении, многие знаменитости поспешили сдать анализы, чтобы убедиться, что их здоровье в безопасности. Последовал примеру остальных и Серов. Прошла почти неделя, однако результат исполнитель так и не узнал. «Собеседнику» Александр рассказал, что в целом на самочувствие не жалуется и соблюдает карантин.

больше по теме Контактировавшая с Лещенко Кудрявцева озвучила результаты теста на коронавирус Несколько дней телеведущая находилась в самоизоляции, чтобы быть спокойной за дочь и супруга.

«Вчера связывался c человеком, который этим занимается, и он сказал, что результаты теперь будут известны в субботу. Слишком много людей сдали анализы. Еще восемь человек ждут», — проинформировал он.

Ранее о результатах тестирования рассказала Лера Кудрявцева. Она отметила, что уже воссоединилась с семьей после изоляции. Тест на коронавирус у телеведущей оказался отрицательным.