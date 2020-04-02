«Самая счастливая мама»: Милла Йовович преподнесла дочери на пятилетие сказочный торт

44-летняя Милла Йовович и ее семья уютно отметили пятилетие средней дочки Дэшиел. В праздничный день 2 апреля многодетные родители устроили любимой наследнице домашнюю сказку: ребенка наградили большим, именным, разноцветным, сказочным тортом со свечками и обилием ярких воздушных шаров. Десерт был украшен мастикой, героем из любимого Дэшиел мультика «Щенячий патруль», вкраплениями съедобной бижутерии, а также блестящей свечкой в форме цифры пять.

Ребенок от обилия внимания к себе остался в восторге. Тем временем сама Милла призналась – она не может поверить, что ее «средненькая» становится такой большой.

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«Сейчас Дэшиел такая же милая, как и в тот день, когда родилась. У нашей дочери прекрасный характер – за все пять лет у нее ни разу не было истерики. Даже если я говорю «нет», она воспринимает отказ с холодностью камня, прекрасно понимая, почему нельзя то или другое. Я просто самая счастливая мама!» — высказалась она.

Отметим, что всего Йовович воспитывает троих дочерей – Эву, Дэшиел и Ошин. Девочки родились в браке актрисы с коллегой по камере Полом Андерсоном, который наиболее известен широкой публике по роли Артура Шелби в сериале «Острые козырьки».