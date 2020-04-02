«Она лежит, хрипит, не встает»: Дана Борисова пытается спасти заболевшую пневмонией собаку

Дана Борисова несколько лет назад оказалась в центре скандала. Девушка призналась в наркотической зависимости. Она четыре месяца провела на лечении в клинике в Таиланде. Потом продолжала реабилитацию в Москве. Борисова продала старую квартиру и купила новое жилье, чтобы жить там с дочкой. Она утверждает, что уже три года ведет «трезвый» образ жизни. Но в последнее время поклонники стали замечать частенько заторможенную речь Даны и порой неопрятный вид.

А на днях Дана вышла в прямой эфир и открыто рассказала, как занималась эскортом. Многие решили, что телеведущая была не совсем с ясным сознанием, так как раньше опровергала слухи о подобном прошлом. Но сама девушка заверяет, что все дело в лекарствах, которые помогают ей жить в период ремиссии. Омрачает звезду и то, что ее собака Мишель заболела. Несколько дней она пытается лечить четвероногого друга, но безуспешно.

Корреспондент портала Teleprogramma.pro связался с Даной и выяснил, что произошло с ее домашним питомцем. Девушка пожаловалась, что в самоизоляции ей находиться тяжело, поэтому прогулки со шпицем были для нее радостью.

«Мне очень скучно, я схожу с ума. Учитывая, что я с собакой раньше гуляла восемь раз в день. Но она у меня заболела страшно пневмонией. Уже пятый день я колю антибиотики. Сейчас мы приехали в ветеринарную клинику, потому что вообще ничего не помогает. Она лежит, хрипит, не встает целый день. Мы делаем ей капельницу, рассчитываем ее вытащить», — рассказала Дана. «Я одна осталась с этой умирающей собакой. Мне, конечно, очень плохо», — призналась она.

Более того, теперь Борисова находится дома одна. Дочка телеведущей гостит у бабушки, свекрови звезды, поэтому знаменитая блондинка чувствует себя заброшенной. А из-за ситуации с домашним питомцем от нее отвернулись даже соседи.