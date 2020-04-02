Жена у плиты: Пригожин показал, как празднует день рождения с Валерией на карантине

Валерия и Иосиф Пригожин состоят в браке уже 16 лет. У пары нет общих детей, но продюсер считает родными наследников певицы от прошлых отношений. Супруги неразлучны даже во время гастролей. Исполнительница хита «Часики» является приверженницей здорового образа жизни. Она старается привить любовь к спорту и мужу, а недавно Иосиф даже попробовал не есть мясо. В связи с пандемией коронавируса пара проводит время дома в самоизоляции.

Так вышло, что день рождения Пригожина выпал на период режима самоизоляции. Однако это не расстроило продюсера. С самого утра его стали поздравлять друзья и коллеги в соцсети. Позже именинник решил показать, как отмечает 51-летие. Он запечатлел на видео свою супругу. Валерия хлопотала у плиты. Певица решила пожарить картошки, сделать сладкие пирожные и испекла пироги. «Вот так мне сегодня готовит Лерочка на кухне», — похвастался Иосиф.

Позже именинник разместился за праздничным столом. Валерия была облачена в полосатый джемпер и джинсы с высокой талией. Певица была почти без макияжа. Пригожин также предпочел не наряжаться, представ в футболке и брюках.

«Мы празднуем мой день рождения дома, вдвоем с любимой. Она мне пожарила картошечки. Открыли прекрасного вина, которое мне подарили друзья на юбилей „Шато ла Фит“. Вот такой у нас скромный столик», — поделился продюсер.

А Валерия поспешила его поздравить. «Он, являясь человеком общительным, очень активным, любящим семью, друзей, близких, с трудом переносит заточение в праздник, поэтому сегодня решила, что в этот день ему можно все. Захотелось побаловать его всякой „запрещёнкой“. Так редко встаю к плите, поэтому готовить было особенно приятно и радостно. Оценил! Любимый, самое главное — будь здоров, а вместе мы сила», — написала она в соцсети.