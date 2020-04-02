«С раздутым лицом»: Боня раскритиковала «неестественную» внешность Алены Шишковой

Виктория Боня недавно призналась, что в свое время прибегала к косметическим услугам, чтобы сохранить молодость. Но после неудачных «уколов красоты» девушка отказалась от подобных способов ухода за кожей. Теперь она предпочитает делать тонизирующие массажи лица. Также светская львица призналась, что нашла замену филлерам и другим инъекциям. Она заверила, что расскажет о своем секрете молодости спустя полгода, когда увидит результат.

«Я не стесняюсь показаться без макияжа и фильтров и горжусь своим возрастом! Мало того, выгляжу лучше, чем была в свои 25, и собираюсь так выглядеть ещё очень долго! Я из тех девушек, кто верит, что красота должна быть естественной, природной, натуральной и уход соответственно тоже! Пока все бегут колоть себе филлеры и ботокс, я ищу альтернативу в природе!» — пояснила звезда.

По словам Бони, она не хочет стать похожей на бывшую возлюбленную Тимати Алену Шишкову. Модель не скрывает, что регулярно ходит к косметологу и пользуется разными услугами. Девушка подвергла критике внешность знаменитой блондинки. Виктория посчитала, что в 27 лет модель выглядит не лучшим образом.

«Алена Шишкова, с раздутым лицом и неестественной мимикой! Когда я увидела недавно ее фото, я просто не узнала некогда юную красавицу!» — высказала свое мнение светская львица.

Часть поклонников согласились с Боней. Другие посчитали, что она придирается и что Алена выглядит вполне свежо. «А чем Алена плохо выглядит? Красивая, ухоженная девушка», «Зачем вообще сюда приплетать Шишкову?? Как минимум некрасиво…», «Алена Шишкова красавица, и думаю, каждая мечтает выглядеть, как она!», «Виктория, с вами согласна! Вы красотка», — прокомментировали пост подписчики.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд. Перед любой косметологической процедурой проконсультируйтесь с квалифицированным врачом-специалистом.