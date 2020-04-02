«Какая лошадка!»: Влад Топалов показал нюансы общения с маленьким сыном

Знаменитый музыкант Влад Топалов регулярно делится милыми фото с маленьким сыночком в своем аккаунте в Инстаграм. На этот раз певец опубликовал забавное видео, на котором он развлекает своего наследника прогулкой «верхом» на себе. Как Топалов умилительно играет в лошадку с Майклом, засняла мама Регина Тодоренко.

«Пока всё нравится! Главное — не включать новости и не читать их!» — подписал публикацию молодой отец.

Малышу Майклу поездка понравилась – он прокатился, крепко держась за отца, а потом легко и аккуратно слез со спины и отправился по своим делам. Подписчики остались просто в восторге от этого видео.

«Влад, ты молодец, интересная игра. Хорошего дня, удачи! Какая лошадка», «Милота какая», «Какой бутуз», «Как это мило!», «Классные ребята!», «Пухляш хорошенький!» — прокомментировали некоторые фолловеры.

Малышу Майклу не так давно исполнилось 1,3 года. Вплоть до этого возраста Регина Тодоренко кормила его грудью. Она сама рассказала в личном микроблоге, что завершила грудное вскармливание сына.