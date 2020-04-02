Причуды звезд: Энистон девять месяцев отказывала Питту в сексе

Как оказалось, звездная пара с самого начала своих отношений испытывала серьезные проблемы. Как сообщает издание Mirror ссылаясь на близкого знакомого актеров, в течение первых девяти месяцев связи у Брэда Питта были серьезные проблемы с сексом, ведь Дженнифер Энистон просто отказывалась делить с ним постель.

Как рассказал таинственный источник, подобный запрет на доступ к своему телу был гениальным поступком со стороны Энистон, ведь ранее буквально любая девушка готова была отдаться Питту на месте. Журналисты выяснили, что впервые актеры переспали лишь в День святого Валентина в 1999 году, что было весьма символично.

Напомним, Питт и Энистон поженились в 2000 году, а через пять лет расстались, хотя недавно звезд снова заметили вместе.