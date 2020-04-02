Яичница с лимоном и калорийные блинчики: Шишкова похвасталась поздним завтраком

Недавно поклонники всерьез переживали за здоровье Алены из-за ее излишней худобы.

Недавно устроившая себе детокс модель Алена Шишкова похвасталась поздним завтраком. Ранее поклонники всерьез переживали за здоровье бывшей пассии Тимати — многие были уверены, что Шишковой просто необходимо набрать несколько килограммов, поскольку выглядит она достаточно болезненно. Некоторые и вовсе сравнивали девушку с подростком, они акцентировали внимание, что со спины Алену узнать практически невозможно.

Позже Шишкова успокоила всех фотографией весов. Прибор показывал средний вес, который является вполне нормальным для девушек ее комплекции. Сейчас же Алена решила показать, чем питается, находясь в самоизоляции. В личном микроблоге в Instagram девушка выложила фотографию позднего завтрака. Так, в качестве второго Шишкова избрала яичницу с половинкой лимона, салат из зелени и помидоров. Десертом же стали достаточно калорийные блинчики-треугольники с карамельным сиропом.

«Даже на карантине утро может быть добрым», — сопроводила она вкусный снимок подписью.

Ранее Алена неоднократно признавалась, что очень любит вкусно поесть. Особенности же фигуры Шишкова списывала на конституцию тела.