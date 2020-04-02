Близкие отношения: пятилетняя дочь Навки исполнила песню для старшего брата

Татьяна Навка, как и большинство звезд, находится на самоизоляции. Фигуристка еще недавно блистала на светских мероприятиях, а теперь проводит время с семьей. Она готовит разные блюда и следит за тем, чтобы ее пятилетняя дочь Надежда занималась учебой даже на карантине. Девочка дистанционной изучает французский язык и занимается балетом. Также погостила у мамы и старшая наследница Саша Жулина.

А 1 апреля в семье Навки и ее супруга Дмитрия Пескова настало радостное событие. Сыну пресс-секретаря президента РФ, Мике, исполнилось 16 лет. Эту дату он отпраздновал в семейном кругу. Сначала маленькая сестра подарила ему поделку с конфетами, а потом фигуристка собрала всех за столом. Приехала поздравить брата и старшая дочь Пескова, Лиза. Она привезла воздушные шары и торт, украшенный семейными фото.

Однако главным сюрпризом стал импровизированный концерт Надежды. Девочка облачилась в пышное платье принцессы и спела в микрофон Happy Birthday to You. Мике был так тронут, что поспешил обнять маленькую сестренку. Трогательными кадрами с празднования дня рождения юноши поделилась Навка. Она отметила, что вместе с мужем воспитывает в наследниках любовь и уважение друг к другу.

Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что у Пескова очень скромный сын. «Это прекрасно, Таня!! Молодец!! Так и надо… Дети должны дружить и любить друг друга», «Какой красивый сын, еще и скромный», «Надюша замечательна», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что от первого брака у Пескова также есть сын Николай. А вторая жена подарила ему не только Лизу и Мика, но и еще одного сына — Дени.