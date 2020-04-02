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«Выросли реснички и бровки»: Самойлова показала, как изменился ее сын

Давид растет спокойным и очень симпатичным мальчиком.

«Выросли реснички и бровки»: Самойлова показала, как изменился ее сын
Джиган с супругой. Фото https://www.instagram.com/samoylovaoxana/

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова показала в Сети, как изменился ее маленький сын Давид. Мальчик родился 18 февраля в Майами.

«Посмотрите, у него выросли реснички и бровки», — сказала в stories Instagram модель, демонстрируя милые кадры с малышом.

Давид. Фото
Давид Устименко. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Мальчик в этот момент спокойно лежал в кроватке, посасывая пустышку. Позже Оксана опубликовала в блоге не менее трогательное видео, укачивая малыша на коленях. «Делали так?» — спросила она своих подписчиков.

Давид. Фото
Давид Устименко. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Ранее Самойлова рассказывала, что мальчик растет очень спокойным и кротким. Хлопот с ним девушка не испытывает никаких, чего не скажешь о муже, который вел себя странно в последнее время.

Накануне супруга Джигана не выдержала и сделала заявление о разводе. Правда, в период пандемии это будет сделать не просто. Кроме того, семья музыканта может столкнуться с нехваткой средств к существованию.

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